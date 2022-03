VIDEO-FOTO / I RESIDENTI DI VILLA MOSCA VOGLIONO "ARMARSI" CONTRO I CONTINUI FURTI NELLA ZONA: CHIEDONO RISPOSTE DAL QUESTORE, VOGLIONO TELECAMERE E PIU' PUNTI LUCI

E’ un quartiere in rivolta quello di Villa Mosca, per i furti subiti negli ultimi mesi. I residenti addirittura lanciano la provocazione di voler chiedere tutti il porto d’armi per difendersi dalle scorribande dei ladri che sono tornati anche più volte nelle stesse abitazioni. Ieri sera una riunione molto accesa alcuni assessori, in cui hanno chiesto maggiore vigilanza, illuminazione e video sorveglianza. Una delegazione si appresta ad andare dal Questore guidata dal presidente di quartiere. C'è paura anche a dormire e a lasciare le case. Ecco alcune testimonianze.

GUARDA IL SERVIZIO SUL TG DI R115 (DAL 5 APRIELE: R 99)

QUI LO SPECIALE