APERTE LE ISCRIZIONI PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023

L’Amministrazione comunale informa che sono aperti i termini per la presentazione delle domande relative alle iscrizioni/reiscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023 ai seguenti servizi: Asili Nido; Refezione Scolastica; Trasporto Scolastico Comunale e con autolinee private; Trasporto Scolastico Specialistico.

Gli Avvisi sono pubblicati nella sezione "Comunicazione dai settori" del sito ufficiale dell’Ente: www.comune.teramo.it.

Le istanze relative ai servizi asilo nido, refezione scolastica e trasporto scolastico (scuolabus e autolinee) dovranno essere inviate on-line dalla piattaforma Planet School entro il 31 Maggio 2022.

I soli utenti interessati al trasporto specialistico per alunni diversamente abili potranno scaricare il modulo ovvero ritirarlo presso l'Ufficio in via Carducci, 33 o ancora richiederlo via email.

Qualsiasi informazione o chiarimento può essere richiesta agli indirizzi:

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o telefonicamente ai numeri 0861 324425, 0861 324403, 3484453826, 3669394650.