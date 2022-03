ALLARME FURTI A VILLA MOSCA, STASERA NUOVO TENTATIVO IN VIA COPPA ZUCCARI: SONO SCAPPATI NELLE CAMPAGNE

Nuovo tentativo di furto, poco prima delle 20 di stasera in via Luigi Coppa Zuccari. Due persone sono state viste scavalcare un garage ed è subito scattato l'allarme. In quel momento transitava una pattuglia della Polizia che è stata fermata dai residenti con richiesta di aiuto. La polizia li sta cercando con le torce, stanno scandagliando le campagne vicine.