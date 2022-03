VARIANTE OMICRON 2 FA IMPENNARE I CONTAGI: SONO 2.345 I POSITIVI IN ABRUZZO

La variante Omicron 2 rompe gli indugi e fa di nuovo impennare i contagi. Sono 2.345 i nuovi casi registrati ieri in regione: non se ne vedevano tanti dall'8 febbraio scorso. Sono inoltre ben 705 in più rispetto a quelli del martedì precedente, cioè l'8 marzo. Il tasso di occupazione dei posti letto in ospedale ieri si è invece stabilizzato dopo giorni di crescita costante. «L'impennata dei casi era in qualche modo prevedibile, vista l'ondata di freddo e l'arrivo della variante Omicron 2 che è più contagiosa.

Il più giovane dei 2.345 nuovi positivi è un bimbo di due mesi del Teramano, la più anziana è una 101enne del Chietino. È proprio la provincia di Teramo quella che ha fatto registrare più casi nelle ultime 24 ore: ben 647.