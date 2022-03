PARCHEGGI / LE NUOVE TARIFFE A TERAMO, ECCO GLI "SCONTI"

Tariffe scontate in centro storico per la sosta. Per chi deciderà di parcheggiare in uno degli stalli blu in piazza Gasbarrini (dietro l'ex Tercas), piazza Verdi e piazza Martiri Pennesi la tariffa scenderà a 1 euro la prima euro e 1 euro la seconda ora (oggi si paga 1,20 la prima ora e 1,50 euro la seconda ora). Questo è l'orientamento dell'amministrazione comunale, alla luce dell'interlocuzione in corso con la Easy Help aggiudicatasi la gara per la gestione del parcheggi a pagamento in città. La riduzione delle tariffe per la sosta blu era stata già annunciata all'epoca dell'avvio della gara per la nuova gestione. La tariffa ad 1 euro per i parcheggi nelle piazze su citate dovrà essere confermata a breve.