IL CASO / «SINDACO, IL RISCHIO VALANGHE C'E', MA LEI RIAPRE AI PRATI... SONO BASITO»







QUESTA E' LA LETTERA DI PASQUALE IANNETTI AL SINDACO DI PIETRACAMELA ANTONIO VILLANI



E’ oramai consuetudine che, ai Prati di Tivo, ogni volta che un Sindaco emette una giusta Ordinanza per pericolo di caduta valanghe sulle aree sciabili e che investe anche i fabbricati e gli spazi frequentati da sciatori e non, si alzino gli scudi degli “operatori turistici”, i quali, non potendo lavorare, mandano strali avvelenati al Sindaco di turno.

La Commissione Neve e Valanghe, ha lo scopo di segnalare al Sindaco le eventuali criticità del territorio e questi, sulla scorta del parere tecnico degli stessi, emette ordinanze di chiusura e/o di riapertura delle zone interessate dal fenomeno. A mio avviso la Commissione Neve e Valanghe, riunita nel pomeriggio del 14 marzo scorso, avrebbe dovuto segnalare la necessità di modificare l’ordinanza, che avrebbe dovuto interdire alla circolazione pedonale il piazzale antistante la funivia ed il bar “Prati di Tivo”, il tratto di strada che conduce al condominio Prati di Tivo ed evacuare lo stesso.

Questo è il mio pensiero, ma non è successo nulla di tutto questo.

Con una nuova ordinanza, la n.6 del 14 marzo è stato riaperto il tratto pedonale della strada chiusa.

Sindaco, mi creda, sono rimasto basito.

- [ ] Qualche giorno fa ho visto che lei ha pubblicato su Facebook una foto della famosa valanga del 1977 (foto sopra) sottolineando il fatto che “prevenire e meglio che curare ”e poi a sorpresa emette una nuova ordinanza “libera tutti”.

A quelli che non gradiscono il mio modo di pensare faccio presente che una valanga, nel 1929, raggiunse l’ex rifugio delle Guide.

Sindaco, è inutile che le dica che la situazione del manto nevoso sulla parete nord del Corno Piccolo è drammatica.

Però visto che la Commissione Neve e Valanghe ha deciso che si può riaprire la circolazione ai pedoni mi adeguo.

In allegato le invio una planimetria delle valanghe che investono normalmente il bacino sciistico dei Prati di Tivo e quella dove sono stati collocati i 12 ObellX.

Gli ObellX n. 7, 8 e 9 sono stati distrutti da una valanga auto generata nel marzo 2020. Si ricordi anche che gli ObellX n. 10, 11 e 12 saranno portati via dalla valanga che si distaccherà quanto prima dal Canale Sivitilli e la stessa potrebbe raggiungere nuovamente il complesso condominiale “Prati di Tivo”.

Qualora si dovesse verificare un distacco dai tre canali a destra della Pietra della Luna, la massa nevosa potrebbe raggiungere la stazione di partenza della seggio-cabinovia, la cabina dell’ENEL, il fabbricato della ex stazione della seggiovia, il bar Prati di Tivo e tutta l’area utilizzata da quelli che scendono con bob e slittini.

La invito a riflettere e le auguro una buona giornata.



Pietracamela 16 marzo 2022

Pasquale Iannetti