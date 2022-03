ALL'ALESSANDRINI MARINO PROGETTO INNOVATIVO, RAGAZZI A LEZIONE DI GALATEO, SOCIAL MEDIA, FINANZA E NUTRIZIONE

Martedì 15 marzo 2022, presso l’I.I.S. “Alessandrini-Marino” di Teramo, diretto dalla Prof.ssa Stefania Nardini, è stato avviato il Progetto “School Vibes” - Talenti di oggi... leader di domani! destinato agli studenti della classe 3AC dell’I.T.T. “Alessandrini”.

Nel contesto attuale, che vede il mondo nel mezzo di una crisi non solo sanitaria ma anche sociale ed economica, è necessario più che mai farsi trovare pronti di fronte alle sfide e alle opportunità che si incontreranno.

Da qui nasce il progetto “School Vibes” che ha l’obiettivo di offrire agli studenti “soft skills” necessarie per una scuola a prova di futuro e a fornire loro, mediante cinque moduli da un’ora ciascuno (Coaching, Educazione Finanziaria, Galateo & Nutrizione, Social Media e Public Speaking), gli strumenti che li possano aiutare a sviluppare la propria autostima per prepararli ad affrontare con serenità il proprio futuro, personale e professionale.

Si rivela importante, in particolare, un modello di leadership fondato sulle capacità di mettere in discussione i propri principi, promuovendo nuove prospettive e accendendo l’immaginazione.

Durante il percorso verranno effettuate (nel rispetto delle normative vigenti) delle riprese in aula e nelle aree comuni per realizzare il Video Story del progetto.

Al termine del percorso si terrà l’evento finale con dirigenza, docenti, studenti e ospiti (familiari, stampa, istituzioni, etc...) durante il quale i ragazzi saranno i veri protagonisti.

Le attività saranno svolte dai seguenti formatori: