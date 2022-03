ENTRO L'AUTUNNO I LAVORI POST SISMA IN PREFETTURA, PARTITI INTANTO QUELLI SULLA SCUOLA DI VILLA RIPA

Quasi una cerimonia, quella con la quale il sindaco Gianguido D’Alberto, con l’assessore all’edilizia scolastica Giovanni Cavallari, ha consegnato per l’amministrazione comunale i lavori per l’adeguamento sismico della scuola di Villa Ripa, inseriti all’interno dell’ordinanza Teramo. Alla consegna ufficiale dei lavori, sul cantiere, erano presenti anche la dirigente scolastica Letizia Fatigati, il vescovo Leuzzi e il responsabile dell'Usr Vincenzo Rivera, che ha annunciato che entro l'autunno 2022 partirà il cantiere per la ricostruzione post-sisma del Palazzo del Governo a Teramo.