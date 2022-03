CONTROLLI SULLA COSTA, ARRESTATI DUE LATITANTI

Alba Adriatica e Martinsicuro. I Carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica hanno svolto nelle ultime 24/h un servizio di controllo straordinario del territorio lungo la fascia costiera della provincia, ispezionando casolari abbandonati e luoghi frequentati da soggetti pregiudicati, finalizzato alla ricerca di latitanti.

L’attività delle Stazioni costiere della Compagnia, nonché del personale del Nucleo Operativo e Radiomobile, ha portato all’arresto di due individui, sul conto dei quali erano pendenti altrettanti provvedimenti restrittivi uno emesso dall’Autorità giudiziaria albanese ed uno dal Tribunale Ordinario di Teramo.

Nello specifico i militari di Alba Adriatica hanno rintracciato D. N. 30enne, residente nella Provincia di Teramo, sul conto del quale, come detto, pendeva un provvedimento dell’A.G. di Kruje, Comune nella Prefettura di Durazzo, per il reato di “truffa”. L’uomo, nel 2017, insieme ad un altro complice, si era reso responsabile della truffa ai danni di una società di noleggio; I due avevano preso a noleggio due autovetture tedesche di grossa cilindrata che al termine del contratto non avevano restituito, lasciando frettolosamente il territorio albanese. In seguito al processo celebrato in Albania, D. N. era stato condannato a 10 anni di reclusione, pertanto dopo averlo rintracciato in questo comune è stato tratto in arresto dai militari operanti e messo a disposizione della Corte di Appello di L’Aquila per l’avvio delle procedura connesse all’estradizione.

A Martinsicuro, i Carabinieri del Comando Stazione hanno tratto in arresto su ordine di carcerazione emesso dal Tribunale Ordinario di Teramo un cittadino albanese G. A. 36enne, senza fissa dimora in Italia. L’uomo, colpito dal provvedimento restrittivo, emesso nel 2019, era stato condannato per inosservanza alla normativa sull’immigrazione, per non aver lasciato il territorio nazionale, per cui dovrà scontare una pena detentiva di 5 mesi di reclusione. Si era sottratto all’esecuzione della carcerazione rendendosi irreperibile sul territorio nazionale. La pattuglia dei Carabinieri di Martinsicuro lo ha rintracciato durante la notte mentre percorreva il Lungomare di Villa Rosa di Martinsicuro. Alla vista dei militari ha accennato una breve fuga, ma è stato prontamente bloccato e dopo i necessari accertamenti è emerso che era colpito dall’ordine di carcerazione, pertanto è stato arrestato e dopo le formalità è stato tradotto presso la Casa Circondariale r