FOTONOTIZIA / LAVORI ALLA TERAMANA: ECCO IL "RECINTELLO"

Lavori alla teramana: in una città che asfalta i tombini e poi scava sull'asfalto nuovo per "riscoprirli", non poteva mancare il "recintello" del sensore del semaforo. Siamo in via Roma, in prossimità di un semaforo che è stato "aggiustato", ma solo per pochi giorni, perché quasi da subito ha smesso di funzionare di nuovo, tornando sul lampeggiante fisso. E allora, che si fa? Semplice: si recinta il sensore e si va avanti, in fondo, che volete che sia?