PER LO SCIENTIFICO ASSEMBLEA IN PRESENZA, DOPO DUE ANNI DI DAD SI RECUPERANO SPAZI DI NORMALITÀ

Si è tenuta la prima assemblea in presenza del Liceo Scientifico Einstein. Con tutte le precauzioni, i ragazzi hanno potuto partecipare alle attività proposte. L'acquaviva è stato il luogo scelto per ricominciare con le assemblee in presenza, dopo 2 anni di assemblee in dad tenutosi regolarmente ogni mese. Nonostante le assemblee in dad sfruttassero piattaforme online all'avanguardia (live youtube, gsuite e un sito online dedicato all'accesso ai corsi), i rappresentanti, consci della situazione pandemica, hanno organizzato il ritorno in presenza per colmare l'inevitabile distacco causato dalla distanza.

I ragazzi sono stati suddivisi in 3 entrate in modo da evitare eventuali assembramenti e hanno potuto usufruire dei principali spazi del centro sportivo. Sebbene la popolazione studentesca conti oltre 1100 individui, sono state mantenute le dovute distanze e le norme di sicurezza. L'evento è stato salutato con un ottimo feedback da parte degli organizzatori, della preside, e tutta la componente studentesca, “ pur persistendo impedimenti e ostacoli lungo il cammino - commentano gli organizzatori - sappiamo che è la strada giusta verso un modo di fare assemblea e di vivere la scuola, che ci appartiene e che ci è stato tolto”.