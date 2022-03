L'ALTRA CITTA', STASERA, SI FERMA A POGGIO CONO E POGGIO SAN VITTORINO: SEGUITECI ALLE 21 SU R115

Sembrano tanto lontano dal centro ma sono invece molto vicine. Parliamo di Poggio Cono e Poggio San Vittorino. Stasera, alle 21, L’Altra Città si fermerà in questi due borghi del comune di Teramo e vi parlerà dei diversi problemi denunciati più volte all’amministrazione comunale: dalla strada che è in condizioni critiche, al cimitero di Poggio Cono e alla chiesa di Poggio San Vittorino ancora chiusa per il sisma ma che presenta danni talmente lievi da chiedersi come mai sia stata chiusa anni fa.