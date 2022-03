SABATO A TERAMO IL VINCITORE DEL "NOBEL PER L'AMBIENTE"

Lo scrittore e docente ambientalista Rossano Ercolini, vincitore del Goldman Environmental Prize, il più prestigioso premio ambientale considerato il Nobel per l'ambiente - che non veniva assegnato a un italiano dal 1998 - sarà a Teramo il 19 marzo, alle ore 10,30, nella sala polifunzionale della Provincia invitato dal “Premio Borsellino tutto l’anno” per presentare il suo ultimo libro “Il bivio” .

Con lui l’avvocato Tommaso Navarra, Presidente del Parco del Gran Sasso.

L’incontro sarà coordinato dalla professoressa Manuela Divisi, dirigente scolastica del Liceo Milli di Teramo.

Nel suo libro “IL DUBBIO” il prof Ercolini pone un interrogativo basilare: “Durante l'epidemia, quando eravamo tutti chiusi nelle nostre case, e le macchine quasi non circolavano più, e molte fabbriche si sono dovute fermare, e abbiamo mangiato a casa, e non abbiamo gettato rifiuti per strada e nelle falde acquifere, il mondo quasi non assomigliava più a quello di prima. I fiumi, persino il Sarno, il più inquinato del Paese, sono tornati puliti, nei porti sono tornati i pesci, l'aria si è fatta più pulita anche nelle città più inquinate come Milano e nei grossi centri industriali, dappertutto si è respirata un'aria nuova. Ma adesso cosa succede?”

Rossano Ercolini ha dedicato gran parte della vita e della sua energia alla ricerca di alternative possibili all’attuale sistema di gestione e smaltimento dei rifiuti e oggi è presidente dell’associazione Zero Waste Europe, per la diffusione della strategia Rifiuti Zero.

La Fondazione Goldman ha voluto premiare Rossano Ercolini, poiché, come si legge nella motivazione del premio “come educatore sente il bisogno di proteggere il benessere degli studenti e di informare la comunità in merito alle soluzioni per la gestione sostenibile dei rifiuti”.