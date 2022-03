PALAZZO MELATINO IN SCATOLA, LABORATORI DIDATTICI GRATUITI DAI 6 AI 10 ANNI

"Palazzo Melatino in scatola" è l'ennesima iniziativa che sancisce l'attenzione e la vicinanza della Fondazione Tercas alla città di Teramo. "Palazzo Melatino in scatola" prevede una serie di laboratori didattici gratuiti dedicati ai bambini dai 6 ai 10 anni e che si svolgeranno tutti i martedì pomeriggio di aprile, maggio e giugno. Dieci appuntamenti a cura di due esperte di Storia dell'arte che interagiranno con i piccoli studiosi, atlernando attività formativa a attività ludico-ricreativi legate, chiaramente, alla Storia di Palazzo Melatino e al patrimonio artistico ivi custodito. Un'occasione per conoscere, divertendosi. I laboratori sono aperti a tutti i bambini: sia le scuole sia le famiglie interessate possono rivolgersi direttamente alla Fondazione e prenotarsi contattando il numero 0861 241883.

Sono già arrivate le prime richieste di partecipazione da un paio di scuole. Per questo si annuncia già un "tutto esaurito", motivo per cui non è escluso che la Fondazione riesca a prevedere un ciclo di laboratori anche al mattino o in un secondo pomeriggio settimanale oltre al martedì.