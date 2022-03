FURTI A VILLA MOSCA, SCATTANO I CONTROLLI SULLE AUTO GUIDATE DAI GIOVANI

E dopo i controlli operati in loco dai residenti di Villa Mosca, nel pomeriggio di oggi, si vede anche una pattuglia della Polizia stazionare in via Flaiani per controllare le auto con a bordo giovani. Una notizia confortante per coloro che già alle prime ore del giorno vivono nell'incubo di continui furti consumati o tentati. Ci sono cittadini soprattutto nella zona di via Nicola da Guardiagrele che pensa a mettere in atto ronde a tutela delle loro abitazioni e della stessa tranquillità, persa oramai da mesi. Anche la scorsa notte balconi e abitazioni sono rimasti con le luci accese con lo scopo di scoraggiare i ladri che ancora non vengono identificati dalle forze dell'ordine.