VILLA MOSCA/ TENTANO DI RUBARE DENTRO UNA VILLA MA SCATTA L'ALLARME, LA POLIZIA ARRIVA SOLO DOPO UN'ORA DALLA CHIAMATA: SI SOSPETTA UNA COPPIA A BORDO DI UNA MERCEDES CLASSE C GRIGIA

Nuovo tentativo di furto, ieri sera, intorno alle 22, in via Luigi Coppa Zuccari a Villa Mosca e nuovo allarme con nottata insonne per molti dei residenti. Probabilmente una coppia con a bordo di una Mercedes grigia classe C, già segnalata alle forze di polizia dai cittadini, ha tentato di entrare in una villa, non ci sono riusciti perchè è scattato il sistema d'allarme. Subito è stata chiamata la Polizia, che dopo un'ora dalla segnalazione è arrivata prendendo i dati. Secondo i residenti sono più gruppi di ladri: una coppia, come è accaduto ieri sera composta da uomo e donna o tre uomini che girano insieme e non sono della zona vista l'incertezza con la quale circolano sulle vie. Della questione si è parlato, ieri pomeriggio, in consiglio comunale durante una inutile seduta: l'ennesima convocata ultimamente.

E' stato il consigliere Luca Corona, a chiedere di nuovo, il potenziamento delle videocamere proprio a Villa Mosca per quello che sta accadendo in questi mesi. Corona ha ricordato che i cittadini del quartiere di Villa Mosca sono spaventati e che questa amministrazione non ha fatto nulla per la sicurezza mentre a Pescara, tanto per fare un solo esempio, il Comune ha installato ben 300 videocamere.

Ieri pomeriggio, (foto in home) una pattuglia della polizia controllava i passanti su via Flaiani. Solo un'azione per distogliere i malintenzionati che non è bastato visto quello che è accaduto poche ore più tardi.