LA VIBRATA RESTA SENZA CINEMA: CHIUDE LA MULTISALA: IN VENDITA L'IMMOBILE

Era il primo novembre del 2012 quando parlando del nuovo cinema di Colonnella si leggeva che: "Colonnella si candidava ad essere polo d’intrattenimento cinematorgrafico del Teramano d’eccellenza capace di competere con i colossi di Roseto, Pescara, Chieti e Castel di Lama, per citare i più vicini, per la creazione della nuova Cineplex Arcobaleno.

La proprietà (la storica famiglia Calabresi di San Benedetto del Tronto che per decenni ha gestito l’omonimo cinema della Riviera della Palme) sono i gestori.

Da settimane, invece, forse mesi, sula porta d’ingresso è comparso un cartello con la scritta “chiuso”, cosi come sul sito internet si legge: “temporaneamente chiuso”. E' stato difficile capire cosa fosse accaduto perchè l'attuale sindaco al di là delle lettere inviate ad una società romana non sapeva molto. Chi invece a quanto pare era informato è l'ex sindaco Pollastrelli che all'epoca fece da "cicerone" nell'operazione prendendo parte ad una sontuoso inaugurazione con tanto di politici locali, ed oggi si dice molto dispiaciuto di quanto accaduto perchè si sono persi i posti di lavoro e noi diremo: che si è perso molto ma molto di più: l'opportunità di svago per i cittadini ed una struttura bella ed importante non solo per la Vibrata ma per il comprensorio intero della provincia di Teramo e delle Marche, lasciano un vuoto cosmico in quella zona per operazioni, ancora oggi, poco chiare. Pollastrelli, si augura che a settembre le sale possano riaprire e i gestori possano risolvere i contenziosi in corso. Ma cosa è accaduto al Multiplex Arcobaleno, il cinema multisala di Colonnella, all’unico cinematgrafo presente in Val Vibrata?.

La chiusura nascerebbe da situazioni complesse che investono il destino di alcuni immobili della zona commerciale più ampia e confinante con il cinema, compreso quello che ha ospitato, fino a qualche giorno fa, il Multiplex.

L’immobile sarebe finito nell’orbita di un istituto bancario e sarebbe destinato ad una cartolarizzazione e quindi destinato alla vendita, motivo per il quale i gestori avrebbero deciso la chiusura con il trasferimento degli interni del cinema. Se ne saprà di più?