BAINAIT / E' FILIPPO FLOCCO L'OSPITE DI QUESTA SERA, TRA MODA E PANDEMIA, TERAMO E IL MONDO... E QUALCHE SOGNO

Sarà Filippo Flocco, stilista, opinionista, influencer, scrittore, ambasciatore d’Abruzzo, l’ospite di questa sera a BAINAIT, il “notturno” di R+ pensato quest’anno come una chiacchierata di fine serata, tra un barman curioso, il direttore Antonio D’Amore, e un ultimo cliente in vena di confidenze. Nella lunga intervista, Filippo Flocco avrà modo di raccontare il mondo della moda e, soprattutto. dell’imprenditoria del fashion alle prese con la ripartenza del dopo pandemia, ma anche di parlare dell’Abruzzo, delle possibilità inespresse e delle occasioni perdute della nostra regione. Ma, come è nello stile di Bainait, non mancheranno momenti di racconto più intimo e personale, come quando Flocco confesserà i suoi timori, da padre, per il figlio che cresce in un mondo sempre più complicato. BAINAIT QUESTA SERA ALLE 21 SU R+ CANALE 116