A TORTORETO SI TORNA A FARE MUSICA: IL 10 APRILE SERGIO CAMMARIERE IN CONCERTO

L'Assessorato al Turismo ed alla Cultura del Comune di Tortoreto, in occasione delle imminenti festività pasquali, rinsalda la proficua collaborazione con la Società della Musica e del Teatro "Primo Riccitelli", organizzando un concerto del noto cantautore e pianista Sergio Cammariere.

Il compositore, di lunga carriera e consacrato dal grande pubblico con il brano “Tutto quello che un uomo”, si esibirà infatti il 10 aprile 2022, alle ore 18:00, presso la sala congressi del Salinello Village, dove sarà allestita una platea di 280 posti a sedere numerati. L'ingresso all'evento Sergio Cammariere “Piano Solo” è gratuito, previa esibizione del Super Green Pass, ma è richiesta prenotazione al numero 3283378603, attivo da Martedì 22 Marzo.

<<La Riccitelli torna a collaborare con il Comune di Tortoreto per un evento importante e carico di emozioni dopo le felici condivisioni della scorsa estate. Il prestigio dell’artista premia l’impegno dell’Amministrazione e di tutte le persone che ci lavorano con una passione e una professionalità davvero straordinarie e che rendono il percorso della macchina logistica e organizzativa, mai facile, sicuramente più agile e snello>> dichiara la Presidente della Società “Primo Riccitelli” Avv. Alessandra Striglioni né Tori <<Tutto nel segno della cultura e dello spettacolo dal vivo grazie a cui promuovere le bellezze e le attrattive di un territorio unico che merita tutta l’attenzione possibile>>

Grande soddisfazione per la nuova collaborazione è stata espressa dal Sindaco Domenico Piccioni e dall’Amministrazione Comunale di Tortoreto.

<<Siamo entusiasti di proseguire nella collaborazione con la Società "Primo Riccitelli", grazie alla quale continuiamo ad animare la vita culturale di Tortoreto e della costa teramana>> dichiara l'Assessore al Turismo ed alla Cultura Giorgio Ripani <<Sarà un onore ospitare un cantautore come Sergio Cammariere e l'occasione sarà propizia, inoltre, per sostenere una causa umanitaria importantissima, come quella solidale verso il popolo Ucraino>>.

In sala, infatti, l'Amministrazione Comunale, di concerto con la Società Riccitelli, ha voluto la presenza dei volontari di “Save The Children”, che potranno raccogliere le eventuali donazioni a favore dell’emergenza in Ucraina, unendo così la solidarietà ad una occasione ludica e culturale.