TORNANO I RAGAZZI DI CORSO SAN GIORGIO, UN SABATO DI EMOZIONI E MEMORIE, SORPRESE E... "CALATE"

Si comincia alle 17,30 in piazza Martiri, ma poi… tutti su Corso San Giorgio, a rievocare i fasti dello struscio. E’ sabato 26 marzo il giorno della nuova edizione di “i ragazzi di Corso San Giorgio … tanti anni dopo”, la riuscitissima manifestazione che richiama in centro generazioni di teramani e che, dopo le chiusure del Covid, torna a portare allegria. «Vogliamo dare un segnale - dice Renzo Miracoli, uno degli organizzatori - e l’avvicinarsi della Pasqua ci sembra per molti motivi simbolico per questa manifestazione e per tutti noi». «Non solo musica, ma ballo e sorprese in piazza, per cominciare alle 17,30 - spiega Guido Campana - poi sul Corso artisti di strada, tanti deejay …d’epoca e attuali e poi, in piazza, fantastico spettacolo della Compagnia dei Folli». Ricchissimi i “momenti” della festa: “cantiamo e balliamo insieme il jingle”, poi “facciamoci una calata leggendo le nostre emozioni”, quindi “Sorprendiamoci per il Corso” e scopriremo anche “che ci fa una limousine su Corso San Giorgio…”. E poi… tanti ricordi e tanta vita che si riappropria degli spazi del nostro quotidiano, perché la vera eccezionalità …è la normalità.