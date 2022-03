VIDEO / CINQUANTADUE DENUNCE IN MENO DI DUE MESI, VILLA MOSCA STASERA SI ILLUMINA A GIORNO CONTRO I LADRI

Villa Mosca scende in strada. Cinquantadue furti o tentati furti dal 20 gennaio ad oggi, hanno esasperato i residenti, soprattutto quelli della zona di via Coppa Zuccari e aree confinanti, che sono davvero ostaggi delle incursioni dei ladri. Cinquantadue denunce, per furti tentati o riusciti, in meno di due mesi, sono numeri che dimostrano l’evidente incapacità delle istituzioni nel gestire una situazione divenuta sempre più preoccupante, tanto che c’è chi ha pensato di armarsi. Scelta comprensibile, ma rischiosissima, per tanti diversi motivi. Questa sera, dalle 19, Villa Mosca si illumina a giorno, tutti i residenti sono invitati ad accendere le luci esterne, e per ogni condominio è stata chiesta la vigilanza di un residente, per dimostrare pacificamente contro l’ondata di furti, ma anche per chiedere un diverso intervento da parte delle forze dell’ordine, sempre poco presenti. Cinquantadue denunce in meno di due mesi, una situazione davvero assurda è preoccupante.

Ancora ieri sera un tentato furto in una villa in via Coppa Zuccari e chissà cosa li attende oggi...il sindaco di Teramo, nel lodare questa collaborazione mostrata dai cittadini che aiutano senz’altro i controlli, e in attesa dei promessi nuovi punti luce, fa sapere che sul problema ha chiesto una specifica riunione del Comitato provinciale per la sicurezza in prefettura.

