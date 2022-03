FOTO/ TERAMANO UCCISO IN COLOMBIA DA UNO SQUALO TIGRE

E’ ancora tutta da chiarire la morte di un turista italiano, originario di Roseto degli Abruzzi, ucciso in Colombia da uno squalo. L'incidente è avvenuto nell'arcipelago colombiano di San Andrés, nel Mar dei Caraibi. Lo riportano le autorità e i media locali.

L'uomo, 56 anni, del quale è stato reso noto solo il nome di battesimo, Antonio, mentre sul cognome sembra che le autorità locali abbiano rivelato erroneamente il luogo di nascita, ovvero Roseto, stava nuotando nei pressi di una scogliera poco frequentata dai bagnanti quando è stato improvvisamente morso dall'animale. Alcune persone, richiamate dalle urla, sono accorse riuscendo a recuperarlo dopo che, a fatica, aveva raggiunto gli scogli - scrive l’Ansa - Ricoverato in ospedale, il 56enne è morto per dissanguamento a causa della profonda ferita a una gamba. "In base ai video che circolano sui social - spiega l’ente governativo - è stato possibile identificare che nella zona dell'incidente mortale si trovavano due grandi squali tigre, la cui identificazione è stata confermata da esperti a livello nazionale".

L'ente ha poi sottolineato di avere appreso che "a quanto pare un residente del settore aveva avvertito della presenza di squali in acqua e ha raccomandato di non immergersi, ma non è stato ascoltato".

A DARE LA NOTIZIA TRA I PRIMI E' STATO IL PORTALE "EL ISLENO"