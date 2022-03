VIDEO / VILLA MOSCA HA ACCESO LE LUCI DEI PALAZZI IN SEGNO DI PROTESTA PER I FURTI: SONO STATI 52 DAL 20 GENNAIO SCORSO

Il quartiere di Villa Mosca ha acceso le luci, ieri sera, dopo le 19, in molte case della zona. Un segno che aveva il sapore di una protesta messa in atto per attrarre l’attenzione delle forze dell’ordine e delle istituzioni al problema oramai noto dei furti negli appartamenti. I residenti denunciano dal 20 gennaio che ignoti hanno compiuto o tentato furti ben 52 volte, togliendo il sonno ai settemila residenti della zona.

IL SERVIZIO SU R115