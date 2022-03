FOTO- VIDEO / IL VIAGGIO DEGLI AIUTI TERAMANI IN UCRAINA...LA GENTE STA MORENDO DI FAME

L’appello dell’associazione Kerjgma ad aiutare la popolazione Ucraina con generi alimentari e beni di prima necessità; la partenza degli aiuti teramani raccolti nel deposito della ex Villeroy; il viaggio dei camion fino in Ucraina, grazie ai volontari rumeni e moldavi che movimentano il materiale a seconda delle necessità; gli attivisti ucraini che rischiano la vita per la consegna dei pacchi con i furgoncini.

Nello speciale realizzato da R115 abbiamo seguito il viaggio degli aiuti partiti da Teramo fino alla consegna alla popolazione ucraina sotto le bombe.