GUIDA SENZA DOCUMENTI, FORNISCE LE GENERALITÀ DI SUO FRATELLO…MA SI SCOPRE CHE GLI AVEVANO RITIRATO LA PATENTE

A Martinsicuro un giovane automobilista ha cercato di eludere il controllo dei Carabinieri della riferendo loro di aver dimenticato i documenti a casa e fornendogli le generalità del fratello.I militari tuttavia, grazie a mirati controlli incrociati effettuati presso le banche dati in uso alle forze di polizia, hanno scoperto il tentativo di raggiro e, dopo aver compiutamente identificato l’uomo, hanno accertato che era privo della patente di guida in quanto ritirata da circa un anno. Per il giovane oltre alla denuncia per aver fornito false generalità, è scattata la denuncia per “guida senza patente”.