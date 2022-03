ESCE FUORISTRADA E CHIAMA I CARABINIERI, QUANDO ARRIVANO LA SOCCORRONO E SCOPRONO CHE ERA UBRIACA, COSÌ PERDE MACCHINA E PATENTE

A Tortoreto i Carabinieri sono intervenuti in soccorso di una giovane automobilista la cui autovettura, dopo una sbandata, era uscita dalla sede stradale terminando la sua corsa in un fosso. La ragazza è uscita fortunatamente illesa dall’incidenteb stradale. La ragazza , tuttavia, sottoposta ad alcool test, è risultata positiva ed è dunque stata denunciata alla procura di Teramo. I militari le hanno ritirato la patente di guida. Un altro giovanissimo automobilista è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Martinsicuro in quanto trovato positivo all’alcool test. Al giovane è stata ritirata la patente.