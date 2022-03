LA MARINERIA DI GIULIANOVA E' IN ALLARME: FONDALI BASSI, LE BARCHE RIMANGONO IN PORTO: E' ACCADUTO IERI SERA

In allarme la marineria di Giulianova, a causa dei fondali troppo bassi ieri sera alcuni pescherecci sono rimasti incagliati nel porto e non hanno potuto prendere il largo. Pescherecci incagliati nel porto di Giulianova a causa dei fondali troppo bassi. La marineria è in allarme per le condizioni del porto di Giulianova. Preoccupati gli armatori per una situazione diventata ormai grave. Le barche, negli ultimi tempi, quando entrano ed escono dal porto toccano spesso i fondali. Occorrono i lavori di dragaggio. Le violente mareggiate dei mesi invernali hanno trasportato enormi cumuli di sabbia all’interno del porto rendendo difficoltose le manovre di accesso e uscita.