IL REGINA MARGHERITA DIVENTERA' UNA RSA CON 80 POSTI LETTO, 100 POSTI DI LAVORO...L'APERTURA NEL 2025

Diventerà una Rsa per anziani, riservata a persone con malattie gravi come l’alzheimer, l’istituto Regina Margherita di Teramo. Avrà 80 posti letto e darà lavoro, indotto compreso, ad un centinaio di persone.

Una decisione importante e definitiva, quella assunta dal Commissario dell'ASP 1: Roberto Canzio che parla anche di avvio e apertura della struttura entro il 2025 e cioè dopo il superbonus, che consentirà di rimettere l’antico edificio a nuovo, grazie anche ai nove milioni di euro già previsti per la messa in sicurezza.

La facciata esposta sui tigli, intanto, è stata resa sicura dai recenti lavori effettuati lo scorso anno dal Comune di Teramo.

Canzio sta anche lavorando per il risanamento dell'Ente che, com'è noto, vanta debiti per oltre 8 milioni di euro: inizierà dalla dismissione di alcuni immobili, che non saranno svenduti come accadeva un tempo, ma avranno la valutazione prevista dal mercato.