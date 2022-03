TERAMO AMBIENTE/ CAOS A CARAPOLLO, GLI UTENTI VARCANO IL CANCELLO RISERVATO AI MEZZI PERCHE' TROVANO CHIUSO LA ZONA DEGLI INGOMBRANTI

C'è un via vai preoccupante da ore presso la sede di Contrada Carapollo della Teramo Ambiente. Le auto, mai viste tante come oggi, dalle 13 si stanno recando nella sede per smaltire i rifiuti ingombrati la cui area è chiusa da oggi e per i prossimi 10 giorni relativamente alla nuova regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani che ha avviato un percorso specifico di miglioramento del Centro di Raccolta comunale di Contada Carapollo.



Tra gli interventi è prevista la manutenzione della pavimentazione stradale da oggi lunedi 21 Marzo che, per ragioni di sicurezza, comporterà l'interdizione dell'area all'utenza. Ma gli utenti, oggi, non sapendo nulla della chiusura si sono recati ugualmente a Carapollo e trovando l'area chiusa hanno iniziato a transitare dal cancello principale dove entrano ed escono i mezzi per la raccolta differenziata. Dopo un paio d'ore, l'ingegner Paolizzi è stato costretto, per motivi di sicurezza, a chiudere anche il cancello principale.



Per chi ha urgenze di smaltire occorre prenotare tramite il numero verde 800 25 32 30, l'app o il sito differenziatateramo.