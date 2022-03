È MORTO TITO DI PAOLANTONIO, FU L’ANIMA DEL FREQUENTATISSIMO BAR PARADISO

Se ne è andato Tito Di Paolantonio. Conosciutissimo in città, per anni anima di quel Bar Paradiso che era uno dei ritrovi abituali di tanti teramani, amanti non solo dell’ottimo gelato, ma anche delle bocce, visto il vero e proprio centro sportivo che si animava alle spalle del locale. Tito di Paolantonio aveva 77 anni, lascia la moglie Giovanna e i figli Alfredo e Tiziano. Attivissimo anche nella vita associativa, Tito Di Paolantonio si era molto speso nella difesa delle istanze dei commercianti e del quartiere San Berardo. Sara proprio la chiesa di San Berardo ad ospitare domani, alle 15, i funerali. Fino ad allora, la salma sarà esposta nella casa funeraria Petrucci a Villa Pavone.