BENZINA, SCATTA OGGI IL TAGLIO DEL PREZZO DI 25 CENTESIMI: DURERA' PER 40 GIORNI

Decreto legge in Gazzetta Ufficiale nella notte, per provare a far scattare da oggi l'atteso taglio di 25 centesimi del prezzo finale di benzina e gasolio ai distributori. È una decisa accelerazione quella impressa dal governo, che dopo l'approvazione in Consiglio dei ministri del provvedimento, venerdì scorso, doveva rendere operative nei tempi più rapidi possibile le varie misure.

Ma alla fine la scelta di Palazzo Chigi e del ministero dell'Economia è stata di stringere i tempi, per evitare che andasse delusa l'attesa degli automobilisti di fare il pieno a un prezzo un po' più ragionevole. Dal momento in cui la legge entra in vigore l'adeguamento tecnico negli impianti informatizzati può avvenire anche da remoto ed è quindi praticamente immediato, come fanno notare i gestori di Faib-Confesercenti.

L'intervento, che diventa operativo oggi varrà, per circa 40 giorni, ha ricordato il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli, spiegando che «in questo arco di tempo misure più strutturali potranno calmierare definitivamente i costi delle materie energetiche». Comunque si tratta quindi solo di «un primo step».