CARO BENZINA / AZIENDA TERAMANA REGALA UN BUONO DA 50 EURO A TUTTI I DIPENDENTI

Dove non arriva il “pubblico” arriva il “privato”. Nel giorno in cui si attende l'atteso taglio del costo di benzina e gasolio più che lievitato (ingiustificatamente o quasi), con la pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto ad hoc, una buona notizia, quella che non ti aspetteresti mai, arriva da una bacheca aziendale.

“Conseguentemente ai recenti aumenti dei costi del carburante, l'Azienda ha deciso di offrire ai propri dipendenti, per i mesi di marzo e aprile, un buono benzina mensile di 50 euro”. Questo il messaggio che si sono ritrovati in bacheca i dipendenti della Trafilerie Emiliane Sud S.p.a Unipersonale di Basciano, in provincia di Teramo, che fa parte del conosciutissimo Gruppo Profilati con sede a Medicina (BO). Parliamo di aziende di eccellenza e leader in Europa nel processo di estrusione dell'alluminio, nel design dei sistemi in alluminio per porte e finestre, nei processi meccanici e di finitura dei profili a disegno.

Nonostante le enormi incertezze e difficoltà scatenate al settore dal conflitto in Ucraina, la Direzione generale ha ugualmente scelto la via del sostegno ai propri lavoratori. E se possono sembra pochi 50 euro al mese, per due mesi, per mettere la benzina per andare a lavorare, hanno in sé un alto valore simbolico specie perchè arriva da un privato. Il “pubblico” prenda esempio, tra un bonus e l'altro