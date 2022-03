LADRI CERCANO DI ENTRARE, PER LA SECONDA VOLTA, IN UN APPARTAMENTO A VILLA MOSCA

Oramai sta diventando quasi una sfida. Oggi verso le 11 nuovo tentativo di furto in un'abitazione già "violata" tra via Guardiagrele e via Palatucci.

I residenti hanno chiamato il 112 e subito sono arrivati sul posto i carabinieri. A quanto pare si sarebbero intrufolati rompendo una rete. Tanto lo spavento per i residenti della zona che chiedono almeno due pattuglie di controllo. E la paura è di nuovo tornata.