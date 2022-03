PECORA PARTORISCE CINQUE AGNELLI, EVENTO DA GUINNESS A CASTELLI

Evento eccezionale, quello che ha avuto per teatro l’ovile di Corrado Leonetti, allevatore di Castelli che ha salutato un parto da guinness. Una delle pecore del gregge, infatti, ha dato alla luce cinque agnellini. «E’ già raro quando ne nascono tre - spiega Leonetti - ma cinque non mi era mai successo, ho chiesto anche ad altri allevatori e ai pastori, ma nessuno ricorda di aver mai visto un parto di cinque agnellini». Passato lo stupore, adesso c’è da gestire la situazione, perché la pecora non ha la possibilità di nutrirli tutti e cinque: «Può allattarne solo due - continua l’allevatore - gli altri dobbiamo allattarli noi, e troveremo certo il modo per farli crescere sani»