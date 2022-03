MONTORIO/ NASCE UN MODERNO CENTRO PER LA RICERCA DI INNOVAZIONE SCIENTIFICA

"In Consiglio Comunale abbiamo approvato il progetto definitivo del centro di ricerca. Immaginiamo una Montorio proiettata al futuro: lavoro, servizi per Noi cittadini e qualità della vita. Siamo in finale per ottenere il finanziamento dal Ministero. Forza Montorio!", scrive il sindaco Fabio Altitonante.

Si tratta di un modernissimo centro di ricerca in Hab-Innovation Hub Abruzzo promosso dall’università di Teramo e il cui progetto è stato ammesso alla seconda fase del bando del ministero per il Sud e la Coesione territoriale.

Un campus che sarà realizzato in 36 mesi con un investimento di 32milioni di euro dietro al centro sportivo che rappresenterebbe un momento strategico e di espansione per amplificare le attuali competenze nella creazione di ecosistemi dell’innovazione nel Mezzogiorno.

Il progetto, tra i nove selezionati per l’Abruzzo sui 171 passati alla seconda fase, è stato approvato definitivamente in consiglio comunale. Questo consentirà la creazione di un edificio polivalente con spazi per le attività scientifiche, di salute, svago e benessere e che potrà dare ospitalità a 140 persone con 70 alloggi.

Il soggetto proponente è l’ateneo teramano e i partner sono il Comune di Montorio, la Asl 4 Teramo, l’Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente, la Ruzzo Reti spa, l’Ente Parco nazionale Gran Sasso-Laga, Maggioli spa, Apkappa srl, Tinn srl, Gengis Gi srl , Engage spa.