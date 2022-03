GITA SCOLASTICA / BUS CON LE GOMME LISCE, AUTISTA DENUNCIATO

Tempo di gite scolastiche, la Polizia di Stato, Questura dell'Aquila, avvia controlli agli autobus e ai conducenti.A Sulmona gli agenti del Distaccamento di Polizia Stradale hanno controllato, in viale Togliatti, un autobus utilizzato per un viaggio di istruzione diretto a Pescara. Le verifiche sono scattate nell'ambito del protocollo tra Polizia di Stato e MIUR, che prevede la segnalazione da parte delle scuole dei viaggi di istruzione organizzati e, di converso, il controllo dei mezzi e dei conducenti da parte della Polizia Stradale. Per questo, a seguito della richiesta del Liceo Scientifico "E. Fermi" di Sulmona, i poliziotti hanno verificato il mezzo proposto per la gita scolastica che è risultato inidoneo alla circolazione, in quanto aveva gli pneumatici usurati. Il conducente è stato contravvenzionato ai sensi dell'articolo 79, 4° comma, del codice della Strada e il viaggio sospeso fino all'arrivo di un secondo autobus idoneo a circolare.