La Diocesi di Teramo-Atri organizza per domani sera, a partire dalle 20,45 la Processione per la Pace che partirà dalle parrocchie del Sacro Cuore e dell'Immacolata per raggiungere il Santuario della Madonna delle Grazie. Un gesto di grande vicinanza alla popolazione Ucraina. Parteciperà il vescovo: Lorenzo Leuzzi.

