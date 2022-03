FURTI A VILLA MOSCA, I CITTADINI INCONTRANO IL SINDACO, ARRIVANO I PUNTI LUCE E NASCE UN NUOVO COMITATO DI QUARTIERE

C'era molta Villa Mosca bassa, ieri sera, alla riunione con l'amministrazione comunale (Sindaco, assessori Di Bonaventura e Cavallari e il consigliere Santone), scesa in strada, in via Nicola Da Guardiagrele per dire basta ai furti o tentati furti nelle loro case. E non è bastata la riunione in Prefettura di lunedì scorso del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica per far calmare gli animi dei cittadini che non si sentono più sicuri nelle loro case. Secondo le forze di polizie sono 14 le denunce arrivate fino ad oggi da questa zona, il Sindaco nel renderlo noto invita i cittadini a denunciare sempre di più ma continuano a mancare i controlli anche se il servizio pattugliamento sembra essere stato rafforzato. Dunque l'impegno delle forze dell'ordine, secondo i cittadini, non è sufficiente. Bisogna di fare di più. E si starebbe facendo, sempre secondo il Sindaco che spiega come tante cose, che non si possono dire e divulgare siano al vaglio degli investigatori. C'è da crederci? Qualcuno avrebbe voluto parlare con il Questore per poter esporre meglio la situazione.

L'assessore Di Bonaventura ha annunciato l'avvio dei lavori, per la prossima settimana, nei punti più bui delle vie, di quattro punti luci. Contestualmente nascerà un nuovo comitato di quartiere perchè quello che c'è non si è impegnato abbastanza per i problemi della zona.