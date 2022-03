L'ORA DELLA TERRA, ROSETO PARTECIPA CON UNA GRANDE MANIFESTAZIONE

Il 26 Marzo 2022 a Roseto degli Abruzzi Guide del Borsacchio e WWF lanciano anche in Città l'adesione alla più grande manifestazione mondiale contro i cambiamenti climatici.

Alle 20.30 Il comune spegnerà un'area pubblica per un'ora in segno di volontà di ridurre i consumi ed alle 21.30 da Via Makarska , fra Camping Gilda e Lido D'Abruzzo, partirà una fantastica escursione notturna sulla spiaggia e fra le dune della Riserva Borsacchio .

Un modo per entrare in una delle poche aree naturali che di notte, ovviamente, sono buie e libere dalle luci umane che illuminano ma consumano il nostro pianeta.. Un modo per conoscere la natura in un momento insolito : la notte. Gli esperti parleranno di come ridurre l'impatto che tutti noi portiamo al nostro pianeta. I grandi cambiamenti partono sempre da piccoli passi.

Durante l'uscita notturna , oltre ad illustrare la storia locale e le peculiarità naturali, ci sarà un piccolo flash mob in cui tutti i partecipanti accenderanno una luce disponendosi in cerchio a simbolo del nostro pianeta per poi spegnere le luci per far capire che non abbiamo un pianeta di riserva.