A GIULIANOVA NELLA SALA "I PIOPPI" C'E' IL CENTRO DI ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI UCRAINI

A Giulianova il centro di accoglienza per i profughi Ucraini è nella sala polifunzionale “I Pioppi” nel quartiere Annunziata, utilizzata fino a poco tempo fa come Hub vaccinale.

Qui potranno essere disbrigate tutte le pratiche necessarie all’identificazione e registrazione delle famiglie ucraine compreso le procedure sanitarie (effettuazione del vaccino anti Covid 19, del tampone diagnostico ed il rilascio del codice Stp), e l’assistenza alloggiativa. Il centro di Giulianova, operativo tre giorni a settimana Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 8 alle 14 è stato individuato dalla protezione civile regionale, insieme a quello allestito nel Parco della Scienza a Teramo. Tutti i cittadini ucraini giunti in provincia di Teramo dovranno presentarsi non appena possibile nei due punti centri individuati, a Giulianova o Teramo. Inoltre, per qualsiasi informazione, è possibile contattare il Segretariato sociale al numero 085 802 1214, il Coc allo 085 802 1100, la Prefettura o la Questura di Teramo al numero 0861 2591. Presso la sala “I Pioppi” sarà possibile presentare la richiesta di alloggio in uno dei CAS (Centro di accoglienza straordinaria).