FRANCO GABRIELLI ALL'UNI.TE: «VA RIVISTO IL SISTEMA DELL'EMERGENZA»

Il sistema dell'emergenza in Italia così com'è non va. Va revisionato per essere all'altezza delle continue emergenze cui, purtroppo, il Paese è esposto; da quelle climatiche, a quelle umanitarie e sanitarie. A discuterne ampiamente sono i relatori del convegno all'Unite dal titolo Gestione delle emergenze, sicurezza, protezione civile e ricostruzione: prospettive di riforma. E che questo convegno si svolga in terra d'Abruzzo, vittima come il centro sud di eventi sismici, dissesto idregeoligico e danni dal maltempo, assume un valore simbolico altissimo. Nell'aula magna dell'Università di Teramo è presente Franco Gabrielli, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. A promuovere questo convegno sono stati l’Università di Teramo ed il sindacato FSP Polizia di Stato.

Nell’occasione il sottosegretario Franco Gabrielli, autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, presenta il suo recente libro dal titolo Naufragi e nuovi approdi. Dal disastro della nave Concordia al futuro della Protezione civile (Baldini Castoldi Editore, 2022).