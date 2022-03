VIDEO / PROTEZIONE CIVILE A CONCLAVE PER L’ABRUZZO UN MODELLO TESTATO SULLE EMERGENZE

La presentazione del iibro del sottosegretario Franco Gabrielli sul ruolo della Protezione Civile dal disastro della Nave Concordia è stata occasione per radunare i principali protagonisti dell’emergenza in Italia. Si sono ritrovati tutti all’università di Teramo per riflettere sul modello italiano e l’Abruzzo ha portato le sue esperienze, recenti e drammatiche, di due sismi, una tempesta climatica e la pandemia. E Teramo ha ritrovato anche il suo ex comandante dei vigili del fuoco, diventato oggi il Capo del Corpo nazionale.