LUNEDÌ A TERAMO IL MINISTRO ERIKA STEFANI

Si è svolta in Abruzzo nei giorni 7 febbraio / 22 marzo ’22 la rassegna – con incontri in presenza e in streaming - “Abruzzo contro il bullismo” che si concluderà lunedi 28 marzo alle ore 10,30 nella sala polifunzionale della Provincia di Teramo presieduto dal MINISTRO PER LA DISABILITA’ ERIKA STEFANI.

Dopo i saluti dell’Assessore regionale al sociale Pietro Quaresimale, e di Maria Concetta Falivene “Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Abruzzo” seguiranno le relazioni di:

Giammaria De Paulis, informatico, “Il virtuale può diventare un serio problema reale”

Manola di Pasquale, avvocato penalista, “Il bullismo: dal gioco al reato”

Vito Nuzzi Ispettore sup Polizia Postale Abruzzo, “Come difendersi dal cyberbullismo”,

coordinati dalla giornalista Elisabetta Di Carlo.

Nella rassegna ha visto svilupparsi 20 incontri (12 a Teramo e 8 a Pescara) con 34 diversi relatori coinvolgendo 18 istituti scolastici; ha prodotto “- bulli + belli” un calendario fotografico informativo per le scuole abruzzesi ; due DVD di 30 minuti con le lezioni delle prime due giornate; ha distribuito 1000 copie dell’l’opuscolo informativo “Uso consapevole della rete”, distribuito nelle scuole dove si sono tenuti gli incontri, ottenendo uno straordinario gradimento .

Gli incontri - che riprenderanno ad ottobre 2022 - sono stati organizzati dalla Associazione di promozione sociale “Premio Borsellino tutto l’anno” , che ha stipulato su questo tema un protocollo di intesa per gli anni 2022/23 con il Ministero per l’Istruzione.