LA FONDAZIONE TERCAS PARTECIPA ALLA MARCIA DELLA PACE

La Fondazione Tercas parteciperà sabato prossimo 26 marzo, a Teramo, alla “Marcia per la pace” a sostegno dell’Ucraina, promossa dalle quattro Università abruzzesi, dall’Istituto di Fisica Nucleare del Gran Sasso, dall’Istituto Zooprofilattico dell’Abruzzo e del Molise, dall’Osservatorio Astronomico di Collurania, dai Conservatori musicali di Teramo, L’Aquila e Pescara, da RUNIPACE (Rete Università per la PACE) e dal RUS (Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile) ed organizzata in collaborazione con “Teramo città universitaria” con il patrocinio del MUR (Ministero dell'Università e della Ricerca) e della CRUI(Conferenza dei Rettori delle Università Italiane).

Al corteo - che partirà dalla Villa Comunale di Teramo (Piazza Garibaldi alle 10 dopo il raduno che avrà inizio alle 9,30) per raggiungere il Campus universitario “Aurelio Saliceti” e concludersi con il rientro in città - parteciperà per la Fondazione Tercas, in rappresentanza del Presidente Tiziana Di Sante, il vice Presidente Stefania Valeri.

Lo slogan scelto per questo evento: La Pace è Cultura, è ampiamente condiviso dalla Fondazione Tercas che proprio nel Settore della Cultura investe da sempre ingenti risorse -afferma il Presidente Tiziana Di Sante.

Ricordo in questa occasione - conclude il Presidente - quanto si legge nel preambolo dell’atto costitutivo dell’UNESCO:

“Poiché le guerre hanno origine nello spirito degli uomini è nello spirito degli uomini che si debbono innalzare le difese della pace”... Poiché la dignità dell’uomo esige la diffusione della cultura e l’educazione di tutti per la giustizia, la libertà e la pace, tutte le nazioni hanno doveri sacri da adempiere in uno spirito di mutua assistenza”...“Una pace fondata sui soli accordi economici e politici dei Governi non può determinare l’adesione unanime, durevole e sincera dei popoli; per conseguenza, questa pace deve essere costruita sul fondamento della solidarietà intellettuale e morale dell’umanità”.