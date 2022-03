ATRI / APPROVATO IL PIANO OPERE PUBBLICHE, C’È ANCHE IL MUSEO DELLA LIQUIRIZIA

ATRI. È stato approvato a maggioranza dal Consiglio Comunale di Atri, nella seduta di martedì scorso, 22 marzo 2022, l’adozione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024. Al centro la realizzazione della nuova scuola media MambelliBarnabei e del parcheggio per Atri capoluogo, il progetto Qualità dell'Abitare, la mitigazione del rischio idrogeologico, la sicurezza, l'edilizia scolastica e la manutenzione del patrimonio pubblico. L’importo complessivo delle 30 opere pianificate, superiori a 100mila euro, per il 2022 è di circa 28 milioni di euro. Mentre le 8 opere pianificate, con importo inferiore a 100mila euro, impegnano un importo complessivo in bilancio di 588mila euro.

Molte delle 8 opere pubbliche con investimento minore di centomila euro cadauno, sono già deliberatecon progettazione definitiva, in attesa della esecutiva. In questo caso i lavori saranno realizzati con mutui già concessi. Sono previsti investimenti su infrastrutture sociali e pubbliche (Decreto Sud e Coesione) con 46mila euro provenienti dal contributo ministeriale per la realizzazione di infrastrutture sociali, arredo urbano, in località Fonte Canale; previste inoltre la realizzazione dell’illuminazione pubblica per un importo di 80mila euro; 60mila euro saranno utilizzati per la realizzazionedi una nuova piazza nella frazione di San Giacomo; in programma interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile sul patrimonio comunale per un importo di 90mila euro; ci saranno ulteriori lavori di risanamento conservativo di piazzale Cherubini con un secondo mutuo di 80mila euro. 60mila euro saranno impiegati per la manutenzione straordinaria di strade comunali, marciapiedi e arredo urbano. Anche il parco comunale "Cappuccini" sarà interessato da opere di riqualificazione per un importo ulteriore di 80mila euro. Infine, l’ente ha partecipato a un bando ministeriale per il potenziamento della videosorveglianza 4.0 - D.M. 09/10/2021 per un importo di 93mila euro.

Le 30 opere pubbliche con investimento maggiore di centomila euro cadauno approvateammontano a 28 milioni di euro e saranno realizzate con: 4 opere con mutui già approvati per un importo complessivo di 610 mila euro; 11 opere con contributi ministeriali e regionali già approvati per un importo complessivo di 13.467.643,9 euro; per 12 opere pubbliche sono stati presentati i progetti rispondendo a bandi ministeriali e del PNRR. L'importo ammonta a 9.889.999,93 euro e infine, per 3 progetti di dissesto idrogeologico sono stati richiesti i fondi di progettazione.

In particolare si lavorerà per la realizzazione del parcheggio con un importo previsto di 1.300mila euro; per la realizzazione della nuova Scuola Secondaria di Primo Grado Mambelli Barnabei, mediante sostituzione edilizia con il contributo di 5.116.110,52 euro e il completamento dell'impiantistica alla Scuola Amaltea con un importo di 110mila euro; previsto il consolidamento della SP553 Sant’Ilario con la riduzione del rischio idrogeologico per un importo di 450mila euro con un contributo concesso e in attesa di approvazione del progetto di fattibilità dalla Regione Abruzzo; interventi inoltre per la frana di Casoli per 4.550milaeuro con un contributo concesso per la mitigazione del rischio idrogeologico, in fase di approvazione da parte della Regione del progetto esecutivo; si procederà al rifacimento del mercato coperto di Piazza Tini e per la realizzazione del Museo della Liquirizia con 520mila euro di contributo concesso, l'opera è da appaltare. Previsto un secondo lotto di interventi per il consolidamento della frana di via Brizio e il ripristino della viabilità per un contributo concesso di 165mila euro. È inoltre prevista la sistemazione della strada Comunale Casoli/Reille per un importo di 100mila euro da realizzarsi con un contributo ministeriale da approvare, la progettazione è stata già finanziata con un importo di 8mila euro. Altri 100mila euro saranno investiti nella manutenzione delle strade comunali di Atri e delle sue frazioni e si lavorerà per il completamento dei marciapiedi a Casoli (in via dell'Ottava) per un importo di 100mila euro. Altra opera in programma con un importo di 1milione di euro è la messa in sicurezza del territorio di via dei Sanniti.

Con il progetto "Qualità dell'abitare", inoltre, è stato ottenuto un finanziamento di 2.316 mila euro per la sistemazione e realizzazione delle seguenti opere: riqualificazione e completamento edificio ex carcere, ristrutturazione porzione Palazzo Ducale, ristrutturazione ex scuola Santa Margherita, rifunzionalizzazione a fini scolastici del Centro Anziani di Casoli e rifunzionalizzazione della Scuola Primaria di Casoli con la realizzazione di 12 alloggi per un Centro Anziani. Richiesti, infine, 2.300mila euro di contributi con partecipazione a bandi pubblici per il miglioramento del patrimonio pubblico e la messa in sicurezza del territorio.

“Si tratta di una serie di interventi molto attesi dai cittadini - dichiarano il Sindaco di Atri Piergiorgio Ferretti e il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Domenico Felicione – che puntano alla sicurezza del territorio con la mitigazione del rischio idrogeologico e anche degli edifici pubblici, in particolare le scuole. Sono lavori che guardano al futuro per una città più sicura e dotata di maggiori servizi. Come amministrazione abbiamo cercato di intercettare tutte le opportunità derivanti da bandi e finanziamenti PNRR per poter avere a disposizione tutte le risorse necessarie facendo ricorso ai mutui solo per piccoli interventi di miglioramento del patrimonio pubblico. Per il 2022 l'Amministrazione lavorerà alla realizzazione del parcheggio tanto atteso da cittadini e turisti grazie anche alla delocalizzazione della scuola media Mambelli Barnabei”.