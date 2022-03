VIDEO / "L'ALTRA CITTA'" E' STATA A PIANO DELLA LENTA, UN QUARTIERE CHE HA BISOGNO DI MARCIAPIEDI, MANUTENZIONE E DI ATTENZIONE DA PARTE DEL COMUNE

L'Altra Città è stata a Piano della Lenta, un quartiere "completo" del Comune di Teramo che per ritrovare la piena soddisfazine ha necessità subito di marciapiedi, di un attraversamento pedonale sicuro che porti nella zona di Scalepicchio e quindi verso Teramo. Perchè sono molti gli amanti della camminata e molti residenti di Piano della Lenta devono rinunciarci perchè c'è il rischio di essere investiti su quella strada che porta a Teramo. Ma c'è anche bisogno di un nuovo campo sportivo (promesso dal comune con un mutuo appena approvato), di un centro di aggregazione, di tanta manutenzione che non basta mai e di abbattere la ex casa cantoniera pericolante e metterci al suo posto, parcheggi a servizio della scuola. Sogno o realtà? Se lo domanda il rinnovato comitato di quartiere nella trasmissione televisiva: L'Altra Città, in onda su R115 tutti i giovedi alle ore 21.

