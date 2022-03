NON SI TROVA IL CLOCHARD 47ENNE, SI PENSA AD UN OMICIDIO

E' giallo a Martinsicuro per la scomparsa di un senzatetto che potrebbe essere stato ucciso. L'uomo, di origini rumene, 47 anni, si chiama Cristian e viveva nello stabile abbandonato adiacente al centro commerciale Il Grillo, rifugio notturno di altri clochard della zona. A lanciare l'allarme è stato il titolare del bar bistrò, che si trova vicino alla pompa di benzina, insospettito dal fatto che non lo vedeva più da almeno quindici giorni. Quando mercoledì mattina i carabinieri sono entrati nello stabile abbandonato, scrive Il Messaggero, dove Cristian si rifugiava hanno scoperto una grossa chiazza di sangue sul muro che ha portato a ipotizzare a un probabile omicidio, ma nessun corpo è stato trovato finora. Sul posto è arrivato anche il magistrato di turno, il pm Andrea Di Feis, che ha aperto un fascicolo contro ignoti e disposto una serie di accertamenti sulle tracce di sangue. Ma è presto per dire altro al momento. Si attendono le indagini dei carabinieri e della Procura.