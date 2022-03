BAINAIT / E' SANDRO MARIANI L'OSPITE QUESTA SERA : "IL PD TERAMANO? A VOLTE SEMBRA UNA CONVIVIALE DEL ROTARY..."

Sarà Sandro Mariani, consigliere regionale, l’ospite di questa sera a BAINAIT, il “notturno” di R+ pensato quest’anno come una chiacchierata di fine serata, tra un barman curioso, il direttore Antonio D’Amore, e un ultimo cliente in vena di confidenze. Nella lunga intervista, Sandro Mariani parlerà della politica regionale, di quel Masterplan a lungo osteggiato dall’allora opposizione, ma oggi divenuto strumento fondamentale, dei collegi elettorali, delle elezioni prossime venture e, non senza accenni polemici, del “suo” Pd, paragonando alle conviviali del Rotary una certa attività del partito, che invece dovrebbe tornare a dialogare con i cittadini. Ma, come è nello stile di Bainait, non mancheranno momenti di racconto più intimo e personale, come quando Mariani confesserà i suoi sogni, da padre, per la figlia appena nata, per la quale confessa che “se volesse fare politica…”

BAINAIT QUESTA SERA ALLE 21 SU R+ CANALE 116