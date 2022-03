SCOPERTO E DENUNCIATO IL LADRO CHE RUBAVA NELLE CASE DI MONTORIO

I Carabinieri della stazione di Montorio al Vomano, all’esito dell’attività di indagine avviata in occasione dei recenti furti nelle abitazioni disabitate a causa degli eventi sismici del 2016, deferivano in stato di libertà un 56enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato in abitazione.

I Carabinieri nel pomeriggio di ieri 24 marzo 2022, sulla base delle segnalazioni di alcuni cittadini del centro storico e grazie allo studio delle riprese delle telecamere di sorveglianza del comune di Montorio al Vomano, sono riusciti ad individuare il responsabile di alcuni furti perpetrati nelle scorse settimane in quel centro.

L’uomo è stato sottoposto a immediata perquisizione domiciliare d'iniziativa e sorpreso in possesso di numerosi monili in oro ed argento, di varia grandezza e forma, varie borse e orologi, nonché arnesi atti allo scasso e calzature compatibili con le impronte presenti nei luoghi di alcuni furti. Il tutto, che era abilmente occultato nell’abitazione del denunciato, ritenuto provento di furto è stato sottoposto a sequestro penale a disposizione dell'autorità giudiziaria inquirente.

Nei prossimi giorni i carabinieri di Montorio al Vomano procederanno alle operazioni di riconoscimento, con l’aiuto delle vittime dei furti, dell’intera refurtiva rinvenuta e recuperata.

Le indagini dei Carabinieri proseguono per individuare eventuali ulteriori furti di cui il denunciato si sia reso responsabile.