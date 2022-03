ADAMO / ARRIVATA "MAIL BOMBA" AL LICEO CLASSICO, I MITOMANI SI EVOLVONO...

Quando il “mitomane” si evolve. C’erano una volta gli allarmi bomba. Quelli fatti con le telefonate dalle cabine telefoniche, che servivano ad evitare compiti e interrogazioni. C’erano, ma non erano frequenti. Succedeva, di tanto in tanto, ma era l’eccezione che confermava una regola di normalità. A Teramo, invece, negli ultimi mesi, quell’eccezione è diventata la regola, e si sono ripetuti gli allarme bomba alle scuole superiori, con una particolare predilezione per il Milli e Lo scientifico. E anche al Classico, dove però, la vicenda dei mitomani ha avuto una diversa evoluzione, visto che il “telefonista” è stato individuato e denunciato, visto che aveva chiamato due volte …dal suo telefonino.

Sarà per questo che, oggi, il mitomane di turno si è evoluto e, forse per la prima volta, almeno la prima della quale si abbia memoria, la minaccia non è arrivata… sul filo, ma via mail, visto che ad annunciare una bomba al liceo classico è stata una mail “anonima”.

Dopo gli allarme bomba con le telefonate, arrivate alle scuole teramane, dunque adesso siamo passati alla “mail bomba”. Ma quella arrivata al Liceo Classico Delfico di Teramo, ma non ha prodotto gli effetti sperati, perché i Carabinieri non hanno disposto l’evacuazione dell’istituto, limitandosi ad una verifica classe per classe. I ragazzi sono stati fatti uscire dalle aule, per consentire l’ispezione dei militari dell’Arma, che non ha prodotto ovviamente alcun risultato, in termini di rinvenimento di materiali sospetti. Adesso parte l’inchiesta per risalire all’identità dell’autore della mail. Che potrebbe non essere difficile, visto che una mail lascia una traccia molto più visibile di una telefonata. Cronaca a parte, queste vicende sono lo specchio evidente di un disagio giovanile fatto di ricerca di visibilità, di tentativo di uscire dal limbo delle incertezze nel quale i ragazzi sono stati confinati dalla pandemia. Forse, a parte le denunce e le ispezioni, a quelle telefonate e a quelle mail, noi adulti dovremmo ..."rispondere"

